ЕС не думает о седьмом пакете санкций против России

Главное: После принятия решения о введении шестого пакета санкций против России в ЕС пока не думают о седьмом. Таким образом эмбарго на газ пока вводить не будут.

Детали: Евросоюз не планирует вводить запрет на поставки российского газа, заявил во вторник, 31 мая, канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Газовое эмбарго не будет темой следующего санкционного пакета», — сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что ЕС должен взять паузу во введении новых санкций против России.

«С точки зрения Бельгии последний пакет является большим шагом вперед, и я думаю, что пока мы должны взять паузу. Дайте заработать этому пакету. Влияние нефтяного эмбарго на Россию значительно больше, чем в случае газа. По газу путь значительно сложнее», — сказал он.

Чиновник отметил, что введение нефтяного эмбарго стало победой для всего ЕС, в которую никто не верил.

В тему: Страны ЕС договорились ввести эмбарго на российскую нефть. Но есть нюанс.