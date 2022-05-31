Киев активно готовится к возможному повторному наступлению врага

Главное: Киев строит укрепления на случай повторного наступления рага. Первый рубеж обороны Киева обустраивается на большом расстоянии от города, чтобы обезопасить столицу в случае, если враг совершит новую попытку захвата.

Детали: В Киеве на случай повторного штурма российской армией строят укрепления. Об этом Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram.

«Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы исключить применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника», — говорится в сообщении.

К встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным, говорят в КГВА. Начальник военной администрации Николай Жирнов посетил один из таких оборонительных рубежей.

В тему: Угроза повторного наступления на Киев остается.