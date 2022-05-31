Священники УПЦ в семи епархиях отпели украинских воинов

Главное: В Конотопской, Полтавской, Мукачевской, Волынской, Могилев-Подольской, Черновицкой, Владимир-Волынской и Ровенской епархиях священники В Конотопской, Полтавской, Мукачевской, Волынской, Могилев-Подольской, Черновицкой, Владимир-Волынской и Ровенской епархиях священники УПЦ провели в последний путь семнадцать погибших Защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

В Конотопской епархии протоиерей Владимир Казмирук в сослужении духовенства епархии совершил отпевание и захоронение воина Сергея Гречко.

В Полтавской епархии благочинный Карловского округа священник Богдан Довбака в сослужении клириков благочиния совершил чин отпевания Защитника Украины Виктора Цыбовского.

Виктор Цыбовский погиб 16 мая в Соледаре Донецкой области во время выполнения боевого задания. Похоронили Героя в его родном селе Климовка.

В Мукачевской епархии в селе Новоселица простились с павшим Защитником Украины Эдуардом Левченко.

Чин отпевания возглавил благочинный Перечинского благочиния протоиерей Владимир Грицько. Проститься с воином Эдуардом пришли представители власти, собратья, знакомые, друзья и вся семья.

На Волыни в поселке Маневичи провели в последний путь ащитника Украины Андрея Дудика. Заупокойное богослужение в Воскресенском храме совершил протоиерей Тарасий Огородник.

В Могилев-Подольской епархии протоиерей Василий Балан вместе с настоятелем местного храма протоиереем Георгием Лашиным и другими священниками благочиния совершили в селе Обухов похороны Защитника Украины воина Георгия (Ярослава).

«Двадцатилетний юноша нес службу в пограничных войсках и погиб в результате ракетных обстрелов на территории Черниговской области. Георгий был первым младенцем, которого крестил, придя на приход двадцать лет назад отец Георгий, сын которого сегодня воюет на передовой и защищает нашу Украину», — говорится в сообщении.

Священники Черновицкой епархии УПЦ совершили отпевание семи воинов, отдавших свою жизнь в войне за свободу Украины.

Настоятель прихода в честь святого равноапостольного князя Владимира села Волчинец протоиерей Николай Зеленюк в сослужении духовенства епархии совершил чин отпевания воина Сергея Степаненко.

В храме в честь преподобной Параскевы села Багна настоятель протоиерей Николай Головач в сослужении духовенства епархии совершил чин отпевания воина Сергея Нистирюка. Настоятель прихода в честь Трех Святителей села Припрутье иерей Александр Танас в сослужении иерея Георгия Дубца возглавил чин отпевания павшего воина Михаила Матея.

Настоятель прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы села Баламутовка иерей Сергей Грозинский совершил отпевание Владимира Андреева.

В храме в честь святителя Николая села Коболчин протоиерей Сергей Дудка отпел Владислава Клищука. Также благочинный Хотинского округа протоиерей Анатолий Мандрюк отпел воина Сергея Бабия.

Благочинный Кицманского округа протоиерей Николай Зеленюк в Михайловском храме села Зеленов совершил чин отпевания погибшего Защитника Украины воина Ивана Сазонова.

Четырех воинов в последний путь провели священники Владимир-Волынской епархии УПЦ

На Ратновщине священнослужители отпели погибшего воина Ивана Маковецкого. Прощались с военнослужащим в Аннинском храме села Щедрогор. Заупокойное богослужение возглавил настоятель храма протоиерей Сергей Шамайло.

Еще одного усопшего Защитника — воина Ивана Литвинюка — священники епархии провели в последний путь в Успенском храме села Старая Гута. Чин отпевания совершили протоиерей Сергей Никонюк и протоиерей Леонид Хотинский.

Духовенство Ковеля провели в последний путь воина Валерия Гонту. Чин отпевания состоялся в Воскресенском кафедральном соборе Ковеля. После богослужения протоиерей Михаил Чупак обратился к семье покойного и присутствующих в храме со словом пастырского наставления.

В Свято-Троицком храме поселка Головно священники УПЦ совершили чин отпевания воина Василия Демедюка. Заупокойное богослужение возглавилсекретарь Владимир-Волынской епархии архимандрит Савва (Мякота).

Провести в последний путь героя собралось в храме множество односельчан и жителей окрестных сел, а также военнослужащие и представители власти.

В Ровно простились с погибшим воином Константином Дмитриевым, который долгое время был пономарем при храме в честь Агапита Печерского Ровно. Чин отпевания возглавил епископ Ровенский и Острожский Пимен в Георгиевском подворье Николаевского женского монастыря.

«Константин ныне уже гражданин неба, воин Царя Небесного. Погибший исполнил слова Евангелия, положил свою жизнь ради друзей, нас с вами, ради нашего счастья», — отметил владыка.