Генштаб ВСУ сообщает, что РФ потеряла в войне уже 30,5 тысяч солдат

Главное: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 30,5 тысяч солдат. Было уничтожено 1 358 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ сообщает о потерях России на вторник, 31 мая.

Отмечается, что погибли уже 30,5 тысяч солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне россиянам: 1 358 танков, 3 302 боевых бронированных машины, 649 артиллерийских систем, 207 реактивных систем залпового огня, 93 средства ПВО, 208 самолетов, 174 вертолета, 515 БПЛА оперативно-тактического уровня, 120 крылатых ракет, тринадцать кораблей/катеров, 2 275 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 48 единиц специальной техники.

В тему: Появилось видео с места ракетного удара по Славянску.