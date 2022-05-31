Угроза повторного наступления на Киев остается, — КГВА

Главное: В КГВА предупреждают об угрозе повторного наступления на Киев. Использовать для этого Россия снова может территорию Беларуси.

Детали: Угроза повторного наступления на Киев остается. Россия может использовать территорию Беларуси для новой попытки взять столицу Украины под свой контроль. Об этом говорится в сообщении КГГА (КГВА).

«Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса у России, опасность повторного наступления остается», — говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку.

«В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно. Мы ежедневно следим за действиями противника. Угроза существует и будет существовать пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу», — заверяют в ведомстве.

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