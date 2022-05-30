Число погибших мирных жителей Мариуполя может превышать 22 тысячи

Главное: В Мариуполе уже похоронены более 21 тысячи горожан. Однако под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел.

Детали: Число мирных жителей, погибших в Мариуполе, может превышать 22 тысяч человек. Об этом 30 мая сообщил Мариупольский горсовет.

«Оценка убитых российской армией гражданских может существенно увеличиться... Всего с середины апреля оккупанты похоронили в братских могилах не менее 16 тысяч мариупольцев — возле поселков Старый Крым, Мангуш и Виноградное. Еще около пяти тысяч человек были похоронены коммунальными службами до середины марта», — уточнили местные власти.

Так, на Старокрымском кладбище в течение месяца появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем «маскируют» табличками как индивидуальные захоронения.

Подчеркивается, что под завалами, на стихийных кладбищах и во временных моргах до сих пор остаются тысячи тел.

«Мы оценивали количество погибших мариупольцев в 22 тысячи, но все больше фактов говорит, что последствия преступлений рашистов значительно страшнее. Это требует особого внимания мирового сообщества, как и ужасное положение местного населения в оккупации», — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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