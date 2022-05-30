На Буковине священники УПЦ отпели двух погибших украинских воинов

Украинцам рассказали, как обстоят дела с вакцинацией от коронавируса

Во Львове неизвестные устроили провокацию во время богослужения в храме УПЦ

Предстоятель УПЦ рассказал, кому Бог отвечает на молитвы

Россия стягивает войска к границе с Сумской областью

В УПЦ помогают беженцам, украинским воинами, больным и нуждающимся

МВД предлагает мужчинам легальный способ выезда из страны во время войны

В России будут наказывать семьи офицеров, которые отказываются воевать в Украине

В УПЦ объяснили, можно ли поздравлять представителей других религий с их праздниками

30.05.22 12:59

Россия стягивает войска к границе с Сумской областью

30.05.22 09:44

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 30 350 солдат

30.05.22 08:52

Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день этой весны

29.05.22 13:16

Останки самолета «Мрия» пока не будут утилизировать

27.05.22 16:39

Уровень безработицы в Украине одновременно и вырос, и снизился

27.05.22 15:31

Зеленский предупредил о взрывном росте цен

27.05.22 14:38

Кабмин нашел выход из топливного кризиса

27.05.22 12:56

Война в Украине затянется до конца года, — ГУР

27.05.22 12:12

Генштаб отчитался о потерях врага: данные на 27 мая

27.05.22 09:19

В ОП обещают освободить юг Украины. Правда, не уточняют когда