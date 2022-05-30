На Буковине священники УПЦ отпели двух погибших украинских воинов

Будет ли голод в Украине в 2022 году?
Россия стягивает войска к границе с Сумской областью
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 30 350 солдат
Синоптики рассказали, какой будет погода в последний день этой весны
Останки самолета «Мрия» пока не будут утилизировать
Уровень безработицы в Украине одновременно и вырос, и снизился
Зеленский предупредил о взрывном росте цен
Кабмин нашел выход из топливного кризиса
Война в Украине затянется до конца года, — ГУР
Генштаб отчитался о потерях врага: данные на 27 мая
В ОП обещают освободить юг Украины. Правда, не уточняют когда