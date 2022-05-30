Во Львове неизвестные устроили провокацию во время богослужения в храме УПЦ

Главное: Во Львове 29 мая неизвестные женщины устроили провокацию во время литургии в Свято-Владимирском храме Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «ДОЗОР на «Первом Казацком», в храм пришло несколько женщин, которые начали унижать и оскорблять верующих УПЦ.

Они также устроили провокацию по отношению к беженцам, которые пришли помолиться в этот храм. В результате пожилой женщине из Харьковской области стало плохо.

«Террор православной общины храма святого князя Владимира продолжается уже более 30 лет. С началом вторжения войск РФ на территорию Украины нападений на православных львовян стало значительно больше. Почти каждое воскресенье верующие УПЦ находят на храме бранные надписи. 14 мая была попытка поджога святыни.В храм приходил неадекватный мужчина, вооруженный автоматом, который угрожал прихожанам и семьям военнослужащих», — отмечается в сообщении.

Наблюдая, как радикалы каждое воскресенье пытаются сорвать богослужение в храме УПЦ, в полиции Львова приняли решение усиленно патрулировать эту территорию.

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