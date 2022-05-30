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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, кому Бог отвечает на молитвы

Предстоятель УПЦ рассказал, кому Бог отвечает на молитвы

Александра Кудрявцева
30.05.22 12:50
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Предстоятель УПЦ рассказал, кому Бог отвечает на молитвы
Главное: Бог отвечает на молитвы тех, кто правильно чтит Его.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.
 
«Поучительные слова сказал исцеленный фарисеям: „Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает“ (Ин. 9:31)», — отметил Блаженнейший.
 
«Мы часто обращаемся к Богу с молитвой и просим: „Господи, помоги мне, помоги моим детям, родным“ и так далее. И Господь помогает нам, но иногда не очень быстро. Если мы хотим, чтобы наша молитва была сильной, чтобы она сразу была услышана Богом, человек должен правильно чтить Бога», — продолжил Предстоятель УПЦ.
 
Архипастырь пояснил, что правильно чествовать Бога означает православно верить в Него.
 
«Когда человек православно верит в Бога, он знает кто такой Бог, знает, что Бог хочет от него, знает волю Божью, правильно знает Его волю. Если мы православно верим в Бога и творим волю Божью, тогда у нас становится сильнее молитва», — подчеркнул архипастырь.
 
Предстоятель УПЦ напомнил, что в двух заповедях «Люби Бога, своего Творца, и люби ближнего как самого себя» описано, как творить волю Божию.
 
«Вот воля Божия, которую нужно исполнять, и тогда у нас будет сильная молитва. Мы только скажем „аминь“, а Господь уже даст, что просили», — сказал Блаженнейший Онуфрий.
 
«Пусть Господь помогает, чтобы мы сохраняли чистоту святой Православной веры, чтобы заставляли себя жить по Божьим заповедям, то есть творить волю Божию. Не надо ждать, когда захотим простить врагу, дать милостыню, сходить в храм, поститься, молиться, надо заставлять себя делать это вовремя. Как сказал Господь, „Царствие Божие нудится“, а кто нудит себя к этому Царству, тот и достигает его», — подытожил Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Митрополит Онуфрий объяснил, что значит поклоняться Богу «духом и истиной».
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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