В ООН обновили цифру погибших мирных жителей в Украине

Главное: В ООН зафиксировали 3974 случая гибели мирных жителей в Украине в результате боевых действий. Большинство смертей и ранений случились в результате боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Детали: Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 3974 случая гибели и 4654 случая ранений гражданского населения Украины после полномасштабного российского вторжения.

Отмечается, что среди погибших — 1497 мужчин, 985 женщин, 91 девочка и 99 мальчиков, а также 69 детей и 1233 взрослых, пол которых пока неизвестен. Кроме того, ранены 938 мужчин, 619 женщин, 108 девочек, 130 мальчиков, а также 164 ребенка и 2 695 взрослых, пол которых неизвестен.

Большинство смертей и ранений — в результате боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

В ведомстве отметили, что фактическая статистика гибели и ранений среди гражданских значительно выше, ведь задерживается получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия. Кроме того, многие отчеты еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя, Изюма и Попасной, где сообщалось о многочисленных жертвах среди мирного населения.

В тему: С начала войны в Украине погибли 238 детей.