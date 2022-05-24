Стало известно, сколько денег украинские беженцы тратят за рубежом

Главное: С начала войны из Украины уехали около 6,5 млн человек. Украинские беженцы тратят значительные суммы за рубежом.

Детали: Беженцы из Украины потратили в апреле по меньшей 2 миллиарда долларов, пишет Forbes Украина со ссылкой на данные Нацбанка, предоставленные представителем Украины во Всемирном банке Романом Качуром.

«Получается, наши беженцы — не совсем беженцы, а довольно состоятельные туристы, активно поддерживающие европейскую индустрию гостеприимства», — говорит Качур.

По данным НБУ, 80% средств с израсходованных в апреле $2 млрд — это оплата товаров в pos-терминалах торговой сети и обналичивание.

Больше всего средств, рассчитываясь карточками, украинцы тратили на:

— 17% — оплату в продуктовых магазинах/супермаркетах;

— 11% — покупку непродовольственных товаров;

— 8% — оплату гостиниц;

— 5% — операции на АЗС;

— 4% — расчеты в заведениях питания.

По данным Forbes, еще около 45 млн долларов украинцы тратят на услуги мобильной связи — в среднем по $12. При этом отмечается, что около $12 млн в месяц беженцы экономят, благодаря гуманитарной помощи и специальным предложениям операторов.

Если сравнить с прошлогодней статистикой зарубежных расходов, то можно увидеть 3-4-кратный рост.

«Во второй половине 2021 года украинцы рассчитывались в сетях банков-нерезидентов на $500-700 млн ежемесячно. Еще до $50 млн снимали в банкоматах наличными», — комментирует финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

«Учитывая количество беженцев, получается, что каждый украинец вкладывает в экономику европейских стран по $400 в месяц», — посчитал Качур.

А согласно расчетам НБУ, каждый украинец в апреле рассчитался картой в среднем на $125 (в эквиваленте) и снял примерно $150 наличных в банкомате.

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