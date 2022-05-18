В УПЦ сняли фильм о жизни и подвиге преподобного Иова Угольского

Главное: В Украинской Православной Церкви сняли четвертый фильм из цикла «Новомученики и исповедники» о жизни и подвиге закарпатского святого, духоносного старца преподобного Иова Угольского.

«Были в старину такие камни, из которых люди высекали искру огня. Эти камни похожи на святых — в них ударяет вся грубость и злобность искаженного мира, а они, защищая истину, высекают из себя пламя, сияющее на всю вселенную. Святой — это тот, кто имел мужество сделать свою жизнь похожей на свою высокую веру. Именно такой была жизнь преподобного Иова Угольского», — отмечает во вступлении к фильму митрополит Антоний.

Лента создана авторской группой канала «Витражи: о вере в красках» к 120-летию со дня рождения святого угодника Божия. Рассказ о жизни старца иллюстрируется видами закарпатского края, историческими документами, фотографиями, уникальными кадрами кинохроники.

В съемках приняли участие доктор исторических наук Дмитрий Веденеев, кандидат исторических наук, доцент Ужгородского национального университета Юрий Данилец, настоятель храма великомученика Димитрия Солунского села Малая Уголька протоиерей Иоанн Коневший, внучатые племянники преподобного Иова Угольского Марина и Михаил Кундря, а также жительницы села Иза, где 18 мая 1902 года родился святой.

Как сообщалось ранее, выпуск документальных фильмов цикла «Новомученики и исповедники» митрополит Бориспольский и Броварской Антоний начал в апреле 2021 года. Первая серия посвящена священномученику Александру Глаголеву, вторая — священномученику Михаилу Подъельскому, третья — преподобному Кукше Одесскому.