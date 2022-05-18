Названо число российских военных на территории Украины

Главное: Министр обороны Украины Алексей Резников назвал число российских военных на территории нашей страны. По его словам, это 167 тысяч человек.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Совету иностранных дел ЕС. Чиновник назвал число российских военных на территории нашей страны.

По его словам, это 167 тысяч личного состава, включая резервы.

Информируется, что непосредственно развернуты для участия в боевых действиях 91 батальонная тактическая группа, а еще 55 могут быть привлечены из резерва и после восстановления в течение одного-двух месяцев.

Отмечается, что сейчас основные усилия РФ сосредоточены на попытках окружения и уничтожения группировки Вооруженных Сил Украины в Донецкой и Луганской областях, создании и содержании сухопутного коридора из России в Крым и полную оккупацию юга Украины.

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