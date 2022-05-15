Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле притчи об исцелении расслабленного

Главное: В заботах о телесном здоровье и благополучии забываем о душевных недугах, и в конце концов причиняем вред и душам и телам.

«Человек, выздоровевший после продолжительной болезни, по-новому чувствует красоту мира и полноту жизни, и со страхом вспоминает о своем прошлом недуге. Однако, если такой человек снова будет легкомысленно относиться к своему здоровью, болезнь может вернуться и навредить человеку во много раз хуже, чем прежде. Это утверждение в полной мере касается не только физического здоровья, но и душевного», — сказал митрополит.

Владыка привел в пример слова святителя Иоанна Златоуста, который предупреждал тех, кто после тяжелой борьбы с грехом, едва одержавши над ними победу, давал себе послабление и снова впадал в духовную расслабленность: «Недостоин прощения тот, кто по причащении снова согрешает; недостоин здоровья тот, кто по исцелении снова сам себе причиняет раны; недостоин очищения тот, кто по очищении снова оскверняет себя».

«За Божественной литургией сегодня слышали евангельское чтение об исцелении иерусалимского расслабленного. Этот мужчина много лет пролежал у источника живой воды, горько сетуя на то, что не было человека, который в необходимое для исцеления время опустил его в воду. Если говорить откровенно, то нам с вами жаловаться на то, что некому помочь в наших скорбях было бы не совсем правильно. Ведь не просто человек, но сам Сын Божий приходит на помощь каждой душе, искренне ищущей спасения. Но наша духовная расслабленность порой бывает настолько велика, что даже не прислушиваемся к призыву Господа, Который обращается к нам так, как обращался и к расслабленному: „Встань... и ходи“ (Ин. 5, 8)», — пояснил архиерей.

Митрополит Филарет отметил, что в заботах о телесном здоровье и благополучии забываем о наших душевных недугах, и в конце концов причиняем вред и душам и телам.

«Сегодня живем в такое время, когда в душе человека диавол пробуждает самые плохие чувства, одно из которых — ненависть. Она очень легко поселяется в сердце человека и очень тяжело потом его покидает. Она приводит к саморазрушению и духовному истощению. Этот фактор — ненависть», — сказал архиерей.

Иерарх УПЦ констатировал, что обрушившаяся на украинскую землю война зажгла в сердцах людей огромные очаги ненависти. «И чтобы унять эти очаги могут понадобиться долгие годы. Христианину следует быть очень внимательным, чтобы не впустить в себя этого страшного зверя, способного погубить человеческую душу. Все знаем, как хитро проникает он в сердце под видом праведного гнева, а затем увлекает все мысли», — добавил владыка.

«Сейчас действительно многим украинцам очень тяжело. Утрачено множество человеческих жизней, люди остались без своих домов, потеряли имущество. Хуже всего, что люди и, особенно, дети получили тяжелые психические травмы, которые окажут негативное влияние на всю их дальнейшую жизнь», — продолжил иерарх.

В завершении он призвал не терять человеческого лица и здравого смысла. «Не терять любви к ближнему и доверия к Богу. Помним предостережение, которое любящий и милостивый Господь обращал к исцеленному расслабленному, когда встретил его в храме: „вот ты поправился; не греши больше, чтобы с тобою не случилось чего хуже“ (Ин. 5, 14)», — заключил митрополит Филарет.