Страны G7 выделят Украине 30 млрд евро

Главное: Страны Большой семерки намерены выделить Украине около 30 млрд евро. Эта сумма будет предоставлена в виде кредитов и грантов и пойдет на покрытие финансовых потребностей страны.

Детали: Министры финансов стран Большой семерки намерены договориться о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере около 30 миллиардов евро. Соответствующее решение планируют принять на встрече в Германии на следующей неделе. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает Spiegel, со ссылкой на источники, участвующие в переговорах.

Отмечается, что помощь, которая предназначена для покрытия финансовых потребностей страны в условиях войны до конца года, будет предоставлена в виде кредитов и грантов, а это означает, что Киеву не придется возвращать всю сумму.

В сообщении говорится, что у этого плана все еще существуют противники. При этом одна европейская страна еще не согласилась участвовать в программе.

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