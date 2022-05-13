Управделами УПЦ объяснил, как преодолеть страх

Главное: Доверие Богу и Его Промыслу помогает преодолеть страх.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Страх отступает, если не прятаться, а взглянуть ему в глаза. Страх слаб и бессилен. Он лопается как мыльный пузырь даже при слабой попытке сопротивляться ему. Но эту попытку нужно предпринять, а не безвольно капитулировать перед ним», — отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что всё, что мы совершаем, поддаваясь страху, будет бесплодным и губительным.

«В первозданной человеческой природе нет страха, ибо создан человек по образу и подобию Божию. Страх не от Бога, он всегда приходит извне. Через все Священное Писание звучит призыв „Не бойся!“ — от Книги Бытия до Книги Откровения. Христос многократно призывал своих учеников не бояться — святого апостола Петра, когда повелел ему идти навстречу по воде, испуганных и смущенных учеников, когда явился им после Своего Воскресения, а также укрепляя их в преддверии Своего Вознесения. Потому что, будучи Богом и человеком, понимал, как им будет тяжело преодолеть все сомнения и тревоги», — отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что иногда необходимо «просто перетерпеть нападки страха — и можно остаться верным своим убеждениям, обещаниям».

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