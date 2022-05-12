СНБО дал добро на конфискацию российских госбанков в Украине

Главное: СНБО одобрил изъятие собственности госбанков РФ в Украине. Речь идет о 99,7% акций Проминвестбанка, принадлежащих ВЭБ.РФ и 100% акций Международного резервного банка (бывший Сбербанк), принадлежащих Сбербанку РФ.

Детали: Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) одобрил изъятие собственности госбанков РФ в Украине. Об этом говорится в президентском проекте закона № 7371, к которому прилагается решение СНБО.

Речь идет о 99,7% акций Проминвестбанка, принадлежащих ВЭБ.РФ и 100% акций Международного резервного банка (бывший Сбербанк), принадлежащих Сбербанку РФ.

Также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга ВЭБ.РФ к Проминвестбанку на 0,93 млрд гривен и Сбербанка РФ к Международного резервному банку на 14,9 млрд гривен.

Будут изъяты также и другие финансовые активы Международного резервного банка и Проминвестбанка.

Отмечается, что конфискация не коснется трех млрд гривен Международного резервного банка, которые будет направлены на удовлетворение требования его кредиторов.

В тему: Российские активы перейдут в госсобственность Украины.