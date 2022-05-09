В Украине могут освободить от мобилизации некоторых мужчин

Главное: Народные депутаты Украины рассматривают вопрос об освобождении от мобилизации некоторых мужчин. Касается это преподавателей и научных сотрудников университетов и колледжей.

Детали: Мобилизация в Украине продолжается после того, как 24 февраля 2022 года Россия напала на нашу страну. Сейчас официально вторая волна всеобщей мобилизации, сообщает «РБК-Украина».

5 мая на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 7352 об отсрочке от призыва во время мобилизации преподавателей, научных сотрудников университетов и колледжей, у которых нет ученого звания или научной степени.

Согласно статье 23 закона «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют научные и научно-педагогические работники с ученым званием или научной степенью.

Теперь же согласно новому законопроекту, можно и не иметь ученого звания и степени и освободиться от призыва.

Но чтобы получить ученое звание доцента стаж преподавания должен быть не менее пяти лет. Более того, есть педагоги, которые работают на должностях доцента и профессора, но без ученых званий профессора или доцента, или с ученым званием старшего научного сотрудника.

Сейчас много старших преподавателей и преподавателей без ученого звание и научной степени. По словам авторов законопроекта, это дискриминация.

Народные депутаты предлагают предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации педагогам и научным сотрудникам вузов, колледжей, ПТУ и школ, если они работают не менее, чем на 0,75 ставки.

В апреле 2022 года парламент принял законопроект № 7272 об отсрочке от призыва студентам и педагогам ПТУ.

Такое право получат студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме образования, а преподаватели получают отсрочку, если они работают не менее чем на 0,75 ставки.

Общая мобилизация была объявлена 24 февраля сроком на три месяца, однако ее могут продолжить по ситуации.

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