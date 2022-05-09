Конец Путина близок, — Арестович

Главное: Выступая на Красной площади 9 мая российский лидер дал понять, что не нанесет ядерный удар, полагает советник руководителя ОП Алексей Арестович. Он также заявил, что конец Путина близок.

Детали: Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал в Facebook речь президента РФ Владимира Путина на параде в Москве 9 мая, заявив, что «его конец близок».

Также, по словам Арестовича, российский лидер дал понять, что не нанесет ядерный удар.

«Ключевая фраза Путина в его речи: „недопустимость глобальной войны“. Читайте — „отбой атомной тревоги“ и „страшного столкновения с НАТО“. Старый, больной, насмерть перепуганный человечишка. Путин — владелец империи, встретился, наконец, с Путиным, таскавшим чемодан за сильными мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок», — подчеркнул советник главы ОП и добавил, что посмертная судьба президента России будет ужасной.

В тему: В ОП отреагировали на бред Путина, который тот нес во время парада.