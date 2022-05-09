У жителей Херсона начали отбирать жилье

Главное: Жители Херсона, которые вынуждены были выехать в безопасные регионы Украины, могут остаться без своих квартир. В жилье, которое оставили горожане, оккупационные власти решили заселять «переселенцев».

Детали: Российские ставленники во временно оккупированном Херсоне планируют по своему усмотрению использовать квартиры, хозяева которых выехали из города. Об этом в Тelegram-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко в понедельник, 9 мая.

«В оккупированном Херсоне начали отбирать квартиры. Мародеры остаются верными своим варварским традициям», — написал он.

Геращенко также опубликовал документ — «приказ военного коменданта» Херсонской области полковника Виктора Бедрика, датированный 6 мая. В нем приказывают всем главам жилищных организаций и руководителям ОСМД предоставить списки квартир, собственники которых покинули пределы Херсона. Пустующее жилье планируется передать «людям, приехавшим в город из зон активных боевых действий». В приказе уточняется также, что решение «согласовано с главой администрации Херсонской области», а его целью является «создание условий для полноценного проживания прибывшим гражданам».

В тему: Путин на параде выдумал новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил.