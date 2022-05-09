Главное: Что будет с ценами на топливо? Объяснил Денис Шмыгаль.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на топливо. Его цитирует РБК-Украина.

Глава правительства сообщил: «Сейчас мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась».

Он добавил: «Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически обеспечивая всю территорию Украины».

Чиновник сказал: «Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться».

Информируется: «Думаю, что в ближайшее время, как и обещало министерство экономики, ситуация исправится. Это не значит, что во время войны не может быть форс-мажоров. Могут быть, надо быть сознательными по этому поводу, спокойно к этому относиться, не паниковать».

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