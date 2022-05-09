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Новости > На Черниговщине и Закарпатье священники УПЦ отпели украинских воинов

На Черниговщине и Закарпатье священники УПЦ отпели украинских воинов

Александра Кудрявцева
09.05.22 11:15
143
На Черниговщине и Закарпатье священники УПЦ отпели украинских воинов
Главное: Священники Нежинской и Мукачевской епархия Украинской Православной Церкви отпели погибших украинских военнослужащих.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.
 
По благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента благочинный Борзнянского округа протоиерей Иоанн Олинчук в селе Степановка Нежинского района совершил чин погребения воина Сергея Даниша, погибшего 29 апреля в Харьковской области.
 
На Закарпатье в селе Завидово по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора настоятель Свято-Успенского храма протоиерей Дмитрий Феньо возглавил чин отпевания воина Виктора Бидзиля, погибшего 27 апреля.
 
Виктор Бидзиля был заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором 128-го горно-штурмового батальона войсковой части А1556.
 
«Люди на коленях встречали погибшего. Отдать дань уважения пришли родные, знакомые, односельчане и побратимы», — говорится в сообщении.
 
В тему: На Волыни и Виннитчине священники УПЦ отпели погибших украинских военных.
 

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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