У Путина серьезное онкологическое заболевание, — журналист

Главное: Близкий к Путину олигарх подтвердил, что президент РФ серьезно болен. Согласно имеющейся информации, у российского президента серьезное онкологическое заболевание.

Детали: Один из российских олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что глава Кремля серьезно болен. Об этом рассказал ведущий расследователь группы Bellingcat Христо Грозев в эфире Украина 24 в воскресенье, 8 мая.

«В 2014 году этот олигарх был буквально рядом с Путиным на том собрании, где он рассказывал о том, как хорошо будет завладеть Крымом. То есть человек достаточно близок к Путину», — сообщил Грозев.

По словам журналиста, у Путина рак.

«Есть запись, где этот олигарх рассказывает, какие у Путина серьезные онкологические заболевания», — добавил представитель СМИ.

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