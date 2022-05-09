Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли около 25 650 россиян

Главное: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о жертвах со стороны РФ.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ сообщает о потерях РФ на понедельник, 9 мая.

Сообщается, что погибли около 25 650 солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях россиян: 1 145 танков, 2 764 боевые бронированные машины, 513 артиллерийских систем, 185 РСЗО, 87 средств ПВО, 199 самолетов, 158 вертолетов, 1 970 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 12 кораблей/катеров, 377 БПЛА оперативно-тактического уровня, 41 единица специальной техники, а также 94 крылатые ракеты.

В тему: В Украине во время войны резко подорожала еда.