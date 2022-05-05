Из-за войны территорию Украины покинули более 4 млн граждан

Главное: С начала войны из Украины выехали 4,1 миллиона человек. За это же время в страну вернулись 1,5 миллиона граждан.

Детали: С начала войны из Украины выехали более четырех миллионов человек, а вернулись — 1,5 миллиона граждан. Об этом 5 мая в эфире телемарафона сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Всего с 24 февраля границу в обоих направлениях пересекли около шести миллионов лиц на тех направлениях, где функционируют пункты пропуска... Часть из них — 4,1 миллиона, проследовала на выезд из Украины и большинство составляли граждане Украины. За это же время в Украину на въезд проследовало 1,5 миллиона граждан, в том числе те, кто возвращался из-за границы (после того как выехали) после масштабного вторжения России в Украину», — уточнил представитель ГПСУ.

По его словам, сейчас Госпогранслужба фиксирует поток граждан на въезд на уровне 30 тысяч человек в сутки.

Демченко также отметил, что в последнее время больших очередей в пунктах пропуска на выезд из страны нет.

В тему: Ограничения на выезд мужчин за границу могут ослабить.