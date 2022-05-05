ВСУ перешли в контрнаступление на двух направлениях

Главное: На Харьковском и Изюмском направлениях ВСУ перешли в контрнаступление. Противник переместил основные силы на Луганское направление.

Детали: Украинские военные перешли к контрнаступательным действиям в Харьковском и Изюмском направлениях. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе беседы с главой объединенного комитета руководителей штабов США генералом Марком Милли.

«Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях», — рассказал он.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 24,7 тысяч российских солдат.