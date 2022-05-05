Украинцам рассказали, когда спадет ажиотаж на автозаправках

Главное: Уже в середине мая на украинских АЗС можно будет спокойно заправлять свои автомобили. Такой прогноз дал глава комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Детали: Глава комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ожидает исчезновения очередей на заправках. Спокойно заправиться можно будет в середине мая. Об этом Герус заявил во время брифинга.

«Ухудшения не будет. Где-то еще возможно в течение недели будет немного напряженная ситуация», — сказал он.

Герус заявил, что с середины мая ожидается улучшение, «потому что идет ресурс, который законтрактован».

«Будет более спокойная ситуация, очереди пройдут и можно будет спокойно заправляться на АЗС без очередей и сложившегося на рынке напряжения», — добавил депутат из фракции «Слуга народа».

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