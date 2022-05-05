В ЕС рассказали о Плане Маршалла для Украины

Главное: Евросоюз намерен скоординировать свои усилия по восстановлению Украины после завершения войны с Россией. По этому поводу уже сегодня в Варшаве состоится донорская конференция.

Детали: Донорская конференция в Варшаве, которая состоится 5 мая, должна стать отправной точкой в реализации европейского плана Маршалла для Украины. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью для Интерфакс-Украина.

«По моему мнению, эта конференция должна быть, отправной точкой для какого-то европейского плана Маршалла для Украины. Это именно то, что мы должны сделать, мы должны направить мощный сигнал относительно того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно», — отметил он.

По словам Мишеля, идею создания трастового фонда для Украины несколько недель назад предложил президент Владимир Зеленский. Средства должны использоваться на гуманитарную помощь, поддержку ликвидности и восстановления Украины. Причем фонд необходимо активировать в ближайшее время.

«Мы будем пытаться сделать наши усилия более скоординированными, более массированными. Это должно быть целью», — сказал Мишель.

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