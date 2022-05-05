В Киеве могут вернуть плату за проезд в общественном транспорте

Главное: С 16 маяв Киеве могут возобновить плату за проезд в общественном транспорте. Такое решение должны поддержать депутаты Киевсовета.

Детали: В столице Украины хотят возобновить плату за проезд в общественном транспорте с 16 мая. Соответствующий проект решения был опубликован на сайте Киевского городского совета.

В Киеве хотят возобновить работу автоматизированной системы учета оплаты проезда в пассажирском транспорте. Такое решение должны поддержать депутаты Киевсовета.

Из-за полномасштабной российско-украинской войны в Киеве прекратил работать общественный транспорт, в том числе и метрополитен. Однако позже движение общественного транспорта было частично восстановлено.

В тему: Общественный транспорт в Киеве стал бесплатным.