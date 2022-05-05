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Новости > Святогорская лавра УПЦ пострадала от обстрелов

Святогорская лавра УПЦ пострадала от обстрелов

Александра Кудрявцева
05.05.22 11:27
135
Святогорская лавра УПЦ пострадала от обстрелов

Главное: Свято-Успенская Святогорская Лавра пострадала от двух взрывов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, взрывы произошли 4 мая в 7. 45 во время соборного молебна Богородице.

Одна ракета взорвалась у берега рядом с одним из храмов, второй взрыв произошёл в воздухе примерно в 100 метрах над Лаврой — лаврский двор усеяло мелкими осколками.

В результате обстрела двое беженцев получили ранения в живот и руку. Пострадавших отправили в госпиталь, а затем в хирургию города Краматорск.

На данный момент в Лавре проживают 300 беженцев, из них 50 детей. В обители совершаются ежедневные уставные богослужения. Братия и все проживающие трудятся над устранением последствий обстрела.

С 26 апреля в Святогорской Лавре нет мобильной связи, с 27 апреля отсутствует подключение к интернету.

Как сообщалось ранее, в первый раз обитель пострадала от авиаудара, произошедшего 12 марта. От взрывной волны были повреждены помещения обители, в которых проживала братия монастыря и многочисленные беженцы.

В тему: Управделами УПЦ объяснил, как ненависть вредит душе.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Святогорская лавра

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