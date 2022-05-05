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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украинцам рассказали, что будет с топливом

Украинцам рассказали, что будет с топливом

Александр Панько
05.05.22 09:44
457
Украинцам рассказали, что будет с топливом

Главное: Дефицит бензина и дизеля обещают снизить в Украине. Заявление министерства экономики.

Детали: Министерство экономики обещает снизить дефицит бензина и дизеля в Украине. Появилось заявление ведомства.

Сообщается, что на рынок направят семьдесят тысяч тонн бензина и сорок тысяч тонн дизеля с целью снижения дефицита топлива.

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что сейчас у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тысячи тонн бензина и 41,4 тысячи тонн дизеля.

Подчеркивается, что у операторов также законтрактованы определенные объемы в Европе.

Чиновница сказала, что на рынке нефтепродуктов фиксируется избыточный спрос, который может быть вызван паникой среди населения из-за временного дефицита топлива, который возник из-за уничтожения российскими войсками мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз.

В тему: В Украине может исчезнуть один из самых популярных видов бензина.

Тэги: бензин, общество, экономика, война, дизель, новости Украины

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