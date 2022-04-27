В УПЦ отпели погибших украинских военнослужащих и жертв войны

Главное: В епархиях Украинской Православной Церкви священники отпели погибших воинов ВСУ и невинных жертв российской агрессии.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению митрополита Винницкого и Барского Варсонофия в храме в честь Казанской иконы Божией Матери села Ялтушков отпели 45-летнего воина Виктора Антонова.

Чин отпевание возглавил благочинный Барского округа архимандрит Серафим (Поворозник), которому сослужили настоятель храма протоиерей Василий Сабов и клирики благочиния.

Митрополит Варсонофий выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Защитника Украины.

В Одессе в Спасо-Преображенском кафедральном соборе священники УПЦ совершили чин отпевания Валерии Глодан, ее трехмесячной дочери Киры и матери Людмилы, погибших 23 апреля при обстреле Одессы. Об этом сообщили на Facebook-странице Украинской правды.

Священники Волынской епархии УПЦ в городе Камень-Каширский отпели военнослужащего Вооруженных Сил Украины Анатолия Сафонюка. Возглавил заупокойную молитвупротоиерей Стефан Михалюк.

Во Владимир-Волынской епархии простились с 33-летним воином Игорем Смалем, погибшим в боях против российских оккупационных войск в Николаевской области .

Чин похорон новопреставленного воина Игоря в селе Скулин возглавил протоиерей Михаил Чупак. В епархии выразили соболезнования родным и близким погибшего Героя.

В Мукачевском кафедральном соборе в честь иконы Пресвятой Богородицы «Почаевская» митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор возглавил чин отпевания 33-летнего защитника Украины Владимира Фраткина.

Митрополит Феодор выразил соболезнования семье новопреставленного Владимира и призвал духовенство епархии к молитве за усопшего и за всех воинов, которые свою жизнь отдали за то, чтобы мы жили под мирным небом.

В Житомирской епархии простились с погибшим 26-летним воином Романом Юрчуком. Чин захоронения погибшего Героя в его родном селе Мирославка совершил настоятель местного храма иерей Михаил Худяков.

На Буковине священники Черновицкой епархии отпели православного воина Ивана Петрика. Отпевание возглавил протоиерей Михаил Митрицкий в храме в честь Воздвижения Креста Господнего села Лукавцы.

Черновецко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнование семье героя и просит всех молиться за упокой его души.

В Александрийской епархии в последний путь провели Защитника Украины — воина ВСУ Сергея Стратана. Отпевание совершили протоиерей Димитрий Городецкий и протоиерей Михаил Царук.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента благочинный Бахмачского округа протоиерей Виктор Воробей в Спасо-Преображенском храме города Бахмач совершил чин отпевания погибшего 17-летнего выпускника Бахмацкого ЗСО. Юноша погиб в городе Гостомель во время боевых действий 25 февраля.

Вечная память усопшим Защитникам и невинно убитым жертвам российского вторжения.