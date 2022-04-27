Митрополит УПЦ рассказал, как сохранить радость праздника Пасхи

Главное: Сердце, наполненное любовью к Богу и Его Именем, хранит радость Пасхи.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Спасется тот, кто получит единство с Богом через призвание Его Имени. Это очень важное учение и откровение для каждого из Нас. Взывать к Богу из глубины сердца у всех есть возможность. В пути, на работе и дома — где бы ты не был, делай свое сердце богоносным, неси в нем огонь Имени Божия, опаляя этим Именем всякие нечистые помыслы и вражеские прилоги. Тогда Свет Пасхальной радости в тебе никогда не угаснет», — сказал владыка.

Он напомнил, что спасётся не тот, кто будет называть Имя Божие языком, а тот, кто будет взывать к Нему сердцем.

Митрополит Лука объяснил, что на основании учения о святости Имени Божьего построена практика Иисусовой молитвы.

Иисусова молитва — особая практика духовных упражнений в Православной Церкви.

Иисусова молитва кратко звучит: «Господи, помилуй». Другая ее форма: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

«Призывать Имя Божие нужно с таким же благоговением, с каким ты принимаешь в себя Святые Дары Тела и Крови Христовой», — наставляют нас нынешние делатели Иисусовой молитвы. Вот с каким благоговением, с каким трепетом нужно относиться к Имени Божьему, которое есть Икона Самого Бога", — подытожил митрополит Лука.

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