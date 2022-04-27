Как оказалось, украинские банки могут не выдавать бумажные чеки

Главное: В отдельных случаях украинские банки могут не выдавать бумажные чеки. Касается это пользователей платежных карт при проведении безналичных расчетов через pos-терминал.

Детали: НБУ разрешил банкам не выдавать бумажные чеки. Можно так поступать во время безналичных расчетов через pos-терминал, когда их совершают пользователи платежных карт.

Отмечается, что сейчас, во время войны, банкам сложно обеспечить наличие бумаги для печати чеков.

Информируется: «Чтобы защитить права пользователей платежных карт, банки обязали урегулировать спорные вопросы, касающиеся использования платежных карт, независимо от наличия у пользователя чека pos-терминала».

Отмечается: «Даже без такого чека клиенты могут, как и раньше, получить средства в случае возврата товара и обратиться в банк-эмитент карты для обжалования проведенных операций».

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