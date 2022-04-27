Стало известно, при каком условии украинские войска готовы зайти в Приднестровье

Главное: Украинская армия готова зайти в Приднестровье. Если попросит Молдова.

Детали: Если власти Молдовы выдвинут официальный соответствующий запрос, украинские войска будут готовы зайти в Приднестровье. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он сказал, что армия нашей страны готова «даже в нынешних условиях могла бы быстро взять под контроль регион».

Чиновник поведал: «Для нас Молдова ближайшая соседка, судьба которой нам далеко небезразлично. Мы всегда с молдавским народом стояли, стоим и будем стоять, поэтому они к нам могут обращаться за помощью. Да как-нибудь справились бы, это территория суверенной Молдовы, мы даже не можем позволить себе подобного рода заявлений. Только после обращения молдавской стороны. Мы справимся, если понадобится».

В тему: Генштаб ВСУ заявил, что Россия потеряла в войне уже 22,4 тысячи солдат.