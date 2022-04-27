Главное: В Мариуполе продолжается война. Ринат Ахметов прокомментировал бои вокруг «Азовстали».

Детали: Украинский олигарх Ринат Ахметов прокомментировал бои вокруг «Азовстали» в Мариуполе. Он дал интервью изданию Le Temps.

Миллиардер заявил: «Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически сражаются за каждый метр украинской земли».

Он добавил: «Я горд тем, что оплот сопротивления находится на заводе «Азовсталь». Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы».

В тему: В Мининфраструктуре рассказали, сколько времени уйдет на восстановление городов.