Международные эксперты говорят, что на восстановление Украины после войны уйдет пять лет

Главное: На восстановление Украины после войны уйдет пять лет. Такой прогноз дали эксперты S&P Global Market Intelligence.

Детали: Война в Украине продолжается. Эксперты из S&P Global Market Intelligence поведали, сколько времени уйдет на восстановление нашей страны, когда все завершится.

Аналитики говорят, что это пять лет – тогда Украине сможет вернуться к уровню 2021-го года.

Прогнозируется, что ВВП нашей страны в 2022-м году упадет на 45,7%.

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