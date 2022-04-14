По итогам года в Украине ожидается нешуточная инфляция

Главное: Рост инфляции ожидается в Украине. До 20% по итогам года.

Детали: По итогам 2022-го года в Украине ожидается инфляция на уровне 20%. Такой прогноз дали в НБУ.

Финансовый регулятор сообщил, что подорожание товаров и услуг будут предопределять ряд факторов.

Это: нарушение производственных процессов; логистические проблемы из-за временной оккупации части территорий, разрушения транспортной инфраструктуры и, как следствие, неравномерное распределенное предложение по отдельным регионам; эффекты переноса девальвации обменного курса гривны, которая произошла накануне войны; высокую стоимость энергоносителей в мире, что будет давить на стоимость топлива и товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.

Отмечается, что рост цен будет сдерживаться мерами НБУ и правительства.

Например: временная фиксация обменного курса гривны, что будет сдерживать вероятное ухудшение ожиданий и подорожание импортных товаров; снижение налогов, в том числе косвенного налогообложения импорта; фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги; административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо.

Резюмируется, что дополнительное сдерживающее влияние окажет избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта.

Курс гривны : в НБУ сообщили о новом риске.