Курс гривны: в НБУ сообщили о новом риске

Главное: Фиксация курса гривны представляет риск. Почему так, объяснили в НБУ.

Детали: В НБУ говорят, что фиксация обменного курса и сохранение административных ограничений на валютные операции будут оставаться важной предпосылкой для поддержания макроэкономической стабильности в нашей стране. Появилось объяснение от финансового регулятора.

Там подчеркнули, что в долгосрочной перспективе подобные меры обусловливают накопление макроэкономических дисбалансов.

Информируется, что, одновременно с этим, НБУ будет стремиться к скорейшему возвращению к режиму инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом по мере восстановления способности валютного рынка к самобалансированию.

Стоит напомнить, что еще 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Также была запрещена продажа валюты населению, а бизнес может покупать валюту для военных целей или для покупки товаров критического импорта.

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