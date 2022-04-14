В Минобороны объяснили, почему возвращаться в Киев еще рано

Главное: В Министерстве обороны Украины в очередной раз просят киевлян не спешить ехать домой. В городе сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения.

Детали: Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что возвращаться в Киев еще рано. В частности, она попросила жителей города подождать. Об этом она сообщила в Facebook.

Она рассказала, по состоянию на сейчас сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.

«Динамика событий ближайшие недели будет показательной. Держим строй», — написала она.

В тему: В Минобороны призывают не спешить возвращаться на освобожденные территории.