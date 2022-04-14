Стало известно, сколько учебных заведений в Украине уничтожено с начала войны

Главное: С начала войны в Украине повреждено 957 учебных заведений. 88 из них полностью уничтожены.

Детали: За 50 дней войны российские войска повредили в Украине почти тысячу учебных заведений. Еще десятки — полностью уничтожены. Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак сообщил в Telegram.

«Российскими войсками было повреждено 957 учебных заведений, 88 из них было полностью уничтожено», — отметил он.

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