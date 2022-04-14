Турция присоединится к антироссийским санкциям при одном условии

Главное: Турция готова присоединиться к санкциям против России. Но они должны быть утверждены на уровне ООН.

Детали: Турция не исключает, что в будущем может присоединиться к санкциям против России. Об этом сообщает Anadolu.

Как заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, все действия Турции основаны на нормах международного права. По его словам, Анкара будет следовать всем санкциям, согласованным и утвержденным на уровне ООН.

«Турция продолжит принципиальную и сбалансированную политику в регионе», — подчеркнул он.

Он также добавил, что на международной арене отслеживаются признаки новой холодной войны.

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