Дети из Мукачевской епархии УПЦ передали свои игрушки детям-сиротам

Главное: На Закарпатье дети священников и верующих Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви приняли участие в благотворительной акции по сбору игрушек для детей-сирот.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, игрушки передадут беженцам-сиротам, которых эвакуировали в Закарпатскую область из мест проведения боевых действий.

К акции «Согрей детское сердце» присоединились протоиерей Василий Бабец, Александра Подвич и Виктория Чубирко.

Отец Василий поблагодарил детей духовенства и мирян УПЦ, которые отдали свои игрушки, чтобы подарить радость другим малышам.

«Кто в детстве научится делать великие дела милосердия, тот, став взрослым, продолжит их творить и в дальнейшем. Так рождается добро», — отметил священник.

Подарки от детей Мукачевской епархии для беженцев-сирот передали местные волонтеры.

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