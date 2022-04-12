Стало известно, сколько украинских детей рискуют жить на грани голода

Главное: По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, более полутора миллиона украинских детей рискуют жить на грани голода. Действия российских войск являются прямым нарушением права детей Украины на жизнь и безопасность, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями и Конвенцией ООН о правах ребенка.

Детали: В Украине из 3,2 млн детей, не уехавших в эвакуацию, около 1,6 млн рискуют жить на грани голода. Об этом, опираясь на данные ЮНИСЕФ, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением права детей Украины на жизнь и безопасность, гарантированные Гаагскими и Женевскими конвенциями и Конвенцией ООН о правах ребенка», — заявила Денисова.

Обмудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, с призывом учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности и нарушения прав детей РФ в Украине.

Денисова также призвала международных партнеров предоставить Украине современное оружие и закрыть небо над Украиной.

В тему: Жертвами военных действий в Украине стали уже 186 детей.