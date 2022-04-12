Украинцев с оккупированных территорий увозят в Сибирь и за Полярный круг

Главное: Россия переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и за Полярный круг. Около 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов.

Детали: Украинцев, которых российские войска вывезли в Россию в качестве беженцев, переселили в Сибирь и за Полярный круг. Таким образом около 100 тысяч беженцев оказались в тысячах километров от дома. Об этом сообщает The Independent.

Со ссылкой на официальные документы издание пишет, что 11 тысяч человек распределили в Сибирь, 7 тысяч на Дальний Восток и 7 тысяч на Северный Кавказ.

Также украинцы должны были быть отправлены в Чечню, Ингушетию и Дагестан.

Издание сообщает, что от жителей Мариуполя требовали подписать документы, в которых утверждалось, что украинские войска якобы обстреляли их город. Подписантам также говорили, что они не могут вернуться в Украину, поскольку столкнутся с преследованием.

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