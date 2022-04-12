Бритни Спирс сообщила сенсационную новость

Главное: Бритни Спирс ждет ребенка. Певица сообщила о беременности.

Детали: Американская певица Бритни Спирс сообщила, что ждет третьего ребенка. 40-летняя артистка станет мамой в третий раз.

Она призналась, что сперва думала, что поправилась, однако сделала тест на беременность и тот показал положительный результат.

Отец ребенка – ее супруг фитнес-тренер Сэм Асгари, который младше своей жены на двенадцать лет.

Певица написала в социальных сетях: «У меня будет ребенок. Через четыре дня мой живот еще увеличился. Он растет! Если там двое, я могу просто потерять их. Я, очевидно, не буду так часто выходить из дома из-за того, что папарацци будут зарабатывать на мне свои деньги, как они, к сожалению, уже делали».

У девушки уже есть два сына от первого брака – 16-летний Шон и 15-летний Джеймс.

Добавим, что с Сэмом Асгари она познакомилась в 2016 году на съемках клипа Slumber Party в 2016 году. В прошлом году пара объявила о помолвке.

В тему: Бритни Спирс выходит замуж.