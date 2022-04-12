Эксперты оценили шансы Ле Пен победить Макрона во втором туре выборов президента Франции

Главное: Во Франции грядет второй тур президентских выборов. Эксперты оценили шансы конкурентов.

Детали: Уже 24 апреля во Франции состоится второй тур президентских выборов. В нем встретятся действующий глава государства Эмманюэль Макрон и председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили их шансы.

Явный фаворит политической схватки – Эмманюэль Макрон. На его победу ставки принимаются как 1,14 к 1.

При этом шансы Марин Ле Пен оцениваются куда скромнее – 5,5 к 1.

В тему: Стало известно, как Байден называет Путина.