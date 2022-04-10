Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Буковине священник УПЦ на коленях перед храмом молит Бога вернуть захваченный храм

На Буковине священник УПЦ на коленях перед храмом молит Бога вернуть захваченный храм

Александра Кудрявцева
10.04.22 14:25
90
На Буковине священник УПЦ на коленях перед храмом молит Бога вернуть захваченный храм
Главное: На Буковине в селе Михальче сторонники ПЦУ вместе с вооруженными людьми захватили территорию Свято-Успенского храма Украинской Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, настоятель священник Сергий Цуркан на коленях перед храмом молил Бога и Пресвятую Богородицу, чтобы они защитили верующих и православную святыню села.
 
«В 07.00 утра верующие пришли на воскресное богослужение и увидели, что ворота перевязаны цепями и заблокирован вход на территорию храма. Вооруженные люди в военной форме находятся как на территории храма, так и вокруг забора», — сообщается на сайте епархии.
 
Отмечается, что на въезде в село Михальча стоят блокпосты, которые не пропускают граждан Украины в село.
 
Как сообщалось ранее, в 2019 году сторонники ПЦУ в Михальче выломали старинные двери храма; в 2020 году более сотни привезенных молодых людей в масках с палками и балончиками со слезоточивым газом, кастетами разломали двери притвора.
 
Религиозная община УПЦ уже 1155 дней круглосуточно молится за право исповедовать Православную веру. Прихожане пережили уже не один штурм, насилие, избиение.
 
В настоящее время верующие УПЦ находятся на улице под дождем, совершают молебен и не намерены уступать свою святыню.
 
В тему: Епископ УПЦ призвал депутатов Новоград-Волынского совета заниматься своими обязанностями, а не запрещать Церковь.
 

Тэги: Буковина, УПЦ

Комментарии

Статьи

08.04.22 10:35

«С двумя детьми выехала в Нидерланды… поселили в лесу в комнате 4 квадратных метра...»

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Как работает страховка во время войны в Украине
08.04.22 12:36

Как работает страховка во время войны в Украине

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.04.22 14:45

В епархиях УПЦ простились с погибшими украинскими военнослужащими
10.04.22 09:16

Российская техника с буквой V, которую ранее вывели из Киевщины, движется на Харьков?
10.04.22 08:46

Экс-нардепу Березе попытались вручить повестку в военкомат и это его не обрадовало
09.04.22 21:00

В епархиях УПЦ помогают беженцам, защитника, больницам и нуждающимся
09.04.22 20:54

Встреча с НЛО чревата ожогами и повреждением мозга, - заявляет американский эксперт
09.04.22 20:43

Глава Полтавщины случайно вставил в свой пост о воздушной тревоге эротическое фото
09.04.22 19:00

На Буковине и Волыни священники УПЦ отпели украинских военнослужащих
09.04.22 18:20

Епископ УПЦ призвал депутатов Новоград-Волынского совета заниматься своими обязанностями, а не запрещать Церковь
09.04.22 18:10

Президент Беларуси получил травму во время матча
09.04.22 15:30

Второе Шевченковское благочиние УПЦ помогает киевским больницам
10.04.22 09:16

Российская техника с буквой V, которую ранее вывели из Киевщины, движется на Харьков?
09.04.22 13:51

IT- отрасль Украины - в опасности
09.04.22 09:28

Джо Байден в очередной раз опозорился и стал объектом для насмешек
08.04.22 16:28

Словакия тайно передала Украине зенитно-ракетный комплекс
08.04.22 15:31

В сети показали вероятный момент запуска ракет по ж/д вокзалу в Краматорске
08.04.22 13:54

Число жертв ракетного удара по ж/д вокзалу в Краматорске растет
08.04.22 12:23

В Краматорский ж/д вокзал попала ракета: 30 погибших
08.04.22 12:08

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 19 тысяч бойцов
07.04.22 20:20

Украинские беженцы в Германии жалуются, что попали в «концлагерь»
07.04.22 15:42

Киевлянам запретили ходить в лес
05.04.22 15:31

У Путина назвали условие для встречи с Зеленским
05.04.22 14:53

В ОП анонсировали скорое окончание активной фазы войны
04.04.22 10:57

Зеленский назвал условие для встречи с Путиным
04.04.22 16:58

Эксперты подсчитали, во сколько обойдется взрослому европейцу эмбарго на нефть и газ из России
06.04.22 11:16

Стало известно, сколько газа осталось у Украины
06.04.22 14:09

В России умер Жириновский
06.04.22 15:46

Жителей Донбасса призывают срочно эвакуироваться, пока не поздно
07.04.22 12:49

В Кабмине представили план восстановления Украины после войны
05.04.22 13:51

В Киеве гремят взрывы. Названа причина
05.04.22 11:29

Зеленский назвал цену силового возвращения Донбасса
Фото и Видео
Российская техника с буквой V, которую ранее вывели из Киевщины, движется на Харьков?
Российская техника с буквой V, которую ранее вывели из Киевщины, движется на Харьков?
Российская техника с буквой V, которую ранее вывели из Киевщины, движется на Харьков?
Российская техника с буквой V, которую ранее вывели из Киевщины, движется на Харьков?
Экс-нардепу Березе попытались вручить повестку в военкомат и это его не обрадовало
Экс-нардепу Березе попытались вручить повестку в военкомат и это его не обрадовало
Встреча с НЛО чревата ожогами и повреждением мозга, - заявляет американский эксперт
Встреча с НЛО чревата ожогами и повреждением мозга, - заявляет американский эксперт
Глава Полтавщины случайно вставил в свой пост о воздушной тревоге эротическое фото
Глава Полтавщины случайно вставил в свой пост о воздушной тревоге эротическое фото
Президент Беларуси получил травму во время матча
Президент Беларуси получил травму во время матча
Джо Байден в очередной раз опозорился и стал объектом для насмешек
Джо Байден в очередной раз опозорился и стал объектом для насмешек
В сети показали вероятный момент запуска ракет по ж/д вокзалу в Краматорске
В сети показали вероятный момент запуска ракет по ж/д вокзалу в Краматорске
Число жертв ракетного удара по ж/д вокзалу в Краматорске растет
Число жертв ракетного удара по ж/д вокзалу в Краматорске растет
В Краматорский ж/д вокзал попала ракета: 30 погибших
В Краматорский ж/д вокзал попала ракета: 30 погибших
Украинские беженцы в Германии жалуются, что попали в «концлагерь»
Украинские беженцы в Германии жалуются, что попали в «концлагерь»
fraza.com
Новости блогосферы
09.04.22 09:59

Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
08.04.22 16:07

Требовать от Украины во время войны погашения долгов - финансовое мародерство
04.04.22 22:11

Разрешение на покупку алкоголя во время войны было ошибкой
29.03.22 20:14

После переговоров Украины и России забрезжил луч надежды

Опрос

Какая валюта будет доминировать в мире после 2022 года?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.