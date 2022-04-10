На Буковине священник УПЦ на коленях перед храмом молит Бога вернуть захваченный храм

Как работает страховка во время войны в Украине
Российская техника с буквой V, которую ранее вывели из Киевщины, движется на Харьков?
IT- отрасль Украины - в опасности
Джо Байден в очередной раз опозорился и стал объектом для насмешек
Словакия тайно передала Украине зенитно-ракетный комплекс
В сети показали вероятный момент запуска ракет по ж/д вокзалу в Краматорске
Число жертв ракетного удара по ж/д вокзалу в Краматорске растет
В Краматорский ж/д вокзал попала ракета: 30 погибших
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 19 тысяч бойцов
Украинские беженцы в Германии жалуются, что попали в «концлагерь»
Киевлянам запретили ходить в лес