В епархиях УПЦ помогают беженцам, защитника, больницам и нуждающимся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

На Киевщине настоятель храма в честь архистратига Божьего Михаила села Михайловка-Рубежовка протоиерей Петр Чопик передал жителям данного населенного пункта продуктовые наборы, собранные при помощи викария Киевской Митрополии епископа Переяслав-Хмельницкого Дионисия.

«Михайловка-Рубежовка с 3 марта находилась под оккупацией российских войск, ситуация в населенном пункте была на грани гуманитарной катастрофы. Благодаря ВСУ село было освобождено 2 апреля. Старинная Свято-Михайловская церковь уцелела и не получила никаких повреждений», — говорится в сообщении. Также гуманитарную помощь жителям села передал ключарь Свято-Ольгинского собора города Киев протоиерей Виталий Коцаба.

На Волыни из села Ратнов отправили гуманитарный груз в Киевскую область, в село Новое Залесье Бородянской ОТГ. В состав груза входила помощь от Польской Православной Церкви, Княгининского благочиния Волынской епархии УПЦ и жителей села Ратнов.

Клирик Сумской епархии протоиерей Александр Петренко передал пострадавшим во время бомбардировок жителям сел Битица, Пушкаревка и Зеленый Гай благотворительную помощь. Продукты питания, предметы личной гигиены, средства бытовой химии и другие предметы первой необходимости получили мирные жители, потерявшие свои дома и чье имущество пострадало от военных атак.

С благословения митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента в епархии начата акция поддержки новорожденных в военное время малышей. Каждой роженице епархия начала оказывать посильную помощь в виде продуктов детского питания, предметов ухода за новорожденными и средств детской гигиены.

1 апреля митрополит Климент лично передал пакеты помощи первым семьям в Нежинском городском роддоме.

За март в Яблоновскую общину Прилукского района старанием настоятеля местного Преображенского храма протоиерея Владимира Дреботы прибыли три микроавтобуса с гуманитарными грузами. Помощь в виде продуктов питания и одежды получили воспитанники Яблуневской специализированной школы-интерната.

По просьбе председателя Яблоновской территориальной общины Виктории Семячко медицинским амбулаториям было предоставлено детское питание, средства по уходу за детьми и медицинские средства. Также всем малоимущим жителям протоиерей Владимир передал продукты питания и средства личной гигиены.

В Житомирская епархии УПЦ духовенство и прихожане Свято-Николаевского собора, храма Успения Божией Матери и храма в честь иконы Божьей Матери «Целительница» города Бердичев передали десятую партию помощи Защитникам Родины.

На Хмельнитчине община Параскевинского храма села Климашевка собрала и передала продукты питания для беженцев и вынужденных переселенцев, которые находятся в городе Хмельницкий.

Отдел благотворительности и социального служения Черкасской епархии УПЦ оказал благотворительную помощь переселенцам, находящимся в Чернобаевском районе. Помощь, состоявшая из продуктов питания, одежды, лекарств и средств гигиены для младенцев, доставил протоиерей Валерий Русняк.

Также священник в составе волонтерской группы Черкасского Центра помощи армии посетил зону ООС Донецкой области.

Украинским военным была доставлена ​​помощь в виде двух автомобилей для нужд ВСУ, тепловизоров, раций, а также переданы посылки от родных: продукты питания, сладости, одежда.

По благословению архиепископа Александрийского и Светловодского Боголепа Покровский монастырь Александрии передал продукты питания на кухню, из которой каждый день питается около 150 переселенцев.

Прихожане Благовещенского храма Кропивницкого передали очередную партию военных амуниций в районную часть терробороны.

Община Варваринского храма города Кременчуг активно помогает воинам ВСУ и переселенцам. Приход в очередной раз передал множество самых разнообразных продуктов питания и медикаментов для защитников и нуждающихся.

Также в Кременчугской епархии УПЦ собрали гуманитарный груз для людей, пострадавших от российской агрессии в Ахтырке.

В Криворожской епархии УПЦ продолжается ряд мер по поддержке граждан и военных Вооруженных Сил Украины.

В частности, прихожане храма святого великомученика Пантелеимона села Родионовка и храма в честь святых мучеников Маккавеев села Кривбасс во главе со своими настоятелями протоиереем Максимом Омельченко и иереем Димитрием Лесным собрали гуманитарную для нужд украинской армии.

Ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора города Днепр протоиерей Сергей Черныш передал медикаменты, продукты питания, средства гигиены для раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Также община собора неоднократно передавала продуктовые наборы для военных, территориальной обороны и всех нуждающихся.

Духовенство Павлоградского церковного округа во главе с протоиереем Павлом Бурлаем встретили в Павлограде вынужденных переселенцев из Мариуполя. Семьям беженцам предоставлено жилье, питание, одежда и средства гигиены.

На Николаевщине в Свято-Георгиевском храме горада Новая Одесса жители общины получают продукты питания и вещи, предоставленные благотворителями.

С начала войны духовенство и прихожане храмов Конотопской епархии УПЦ активно приобщились к сбору, транспортировке и раздаче гуманитарной помощи для военных, нуждающихся и вынужденных переселенцев.

На Полтавщине волонтеры из Гуманитарного центра при епархиальном управлении передали духовенству Карловского благочиния помощь в виде продуктов питания для беженцев и вынужденных переселенцев, которые находятся в городе Карловка.

На Буковине протоиерей Сергей Шаболдин и протоиерей Павел Павленко привезли около 200 литровых банок тушеной курятины на нужды военных. Также прихожане села Ясены сделали тушенку из свинины и передали ее на передовую украинским военным.