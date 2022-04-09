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Новости > На Буковине и Волыни священники УПЦ отпели украинских военнослужащих

На Буковине и Волыни священники УПЦ отпели украинских военнослужащих

Александра Кудрявцева
09.04.22 19:00
122
На Буковине и Волыни священники УПЦ отпели украинских военнослужащих
Главное: В Черновицко-Буковинской и Волынской епархия Украинской Православной Церкви священники провели в последний пусть погибших украинских воинов.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в селе Трояновка Волынской епархии УПЦ было совершено отпевание и прощание с погибшим за Украину в боевых действиях в Запорожской области воином Алексеем Вациком.
 
Чин похорон возглавил благочинный Маневицкого округа протоиерей Тарасий Огородник и духовенство благочиния. В епархии выражают искренние соболезнования супруге с сыном и всем родным Алексея.
 
В Свято-Троицком храме села Тоболы протоиерей Виктор Пащук отпел погибшего воина Василия Величко, погибшего во время боев на Николаевщине.
 
Священники Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в селе Редковцы Новоселицкого благочиния отпели защитника Родины, Евгения Пронина.
 
Отпевание воина возглавил секретарь епархии архимандрит Никита (Сторожук) в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы.
 
Епархия выражает соболезнование семье героя, и просит всех молиться за упокой его души.
 
В тему: В епархиях УПЦ простились с погибшими защитниками Украины и волонтерами.
 

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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